Госконтроль: опасные для природы экономические меры требуют глубокой оценки

Выявление таких экономических мер и оценка их различных последствий означают не немедленный отказ от них, а необходимость получения четкого понимания социально-экономической стоимости изменений, наличия более подходящих альтернатив и возможных компенсационных механизмов, сообщил Госконтроль.

Согласно анализам, проведенным другими странами и международными организациями, наибольшее количество субсидий, противоречащих экологическим целям, в мире наблюдается в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Эти отрасли также оказывают и наибольшее воздействие на окружающую среду.

Госконтроль указывает, что на необходимость выявления и устранения субсидий, оказывающих негативное влияние на цели улучшения состояния окружающей среды, в том числе на необходимость сокращения использования ископаемого топлива, десятилетиями указывали несколько международных организаций, включая ООН, ОЭСР, Международное энергетическое агентство и Европейский союз. Были разработаны методики для выявления таких субсидий и для оценки их воздействия.

Например, в Италии, Германии и Финляндии воздействие и финансовый размер субсидий, противоречащих экологическим целям, также оценивались и на государственном уровне. Необходимым условием для выявления и оценки таких субсидий является то, чтобы ответственное лицо и необходимые действия были согласованы.

Обзор показывает, что в Эстонии, как и во всем мире, существует ряд схем субсидирования, налоговых или иных льгот, которые сопряжены с негативным воздействием на окружающую среду или при которых виновники загрязнения не покрывают всех расходов, связанных с загрязнением, что препятствует достижению экологических целей.

Поскольку государство также оказывает финансовую поддержку для достижения экологических целей, такие экономические меры противодействуют сокращению загрязнения и исчезновения мест обитания, а также увеличивают использование невозобновляемых природных ресурсов. Например, государственные денежные средства частично используются для закрытия места захоронения при Центре обращения с опасными отходами Вайвара, поскольку с компаний, захоранивающих опасные отходы, не взимается плата, достаточная для покрытия всех необходимых расходов.

Однако это противоречит принципу, согласно которому виновник загрязнения должен оплачивать расходы, связанные со своей деятельностью, а также ущерб, наносимый окружающей среде.

В ответах, направленных Госконтролю, министерства ссылались на социально-экономические цели или цели, связанные с конкуренцией, в качестве обоснования субсидий, связанных с их сферой деятельности, но в то же время они соглашались с необходимостью самостоятельно и централизованно выявлять экологически вредные субсидии. Поэтому Госконтроль считает, что выявление и оценка экономических мер, противоречащих экологическим целям, может быть одним из мероприятий плана действий, составляемого Государственной канцелярией.