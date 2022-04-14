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Украинские беженцы смогут устроиться на работу в airBaltic

rus.tvnet.lv
Украинские беженцы смогут устроиться на работу в airBaltic
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Remo Tõnismäe

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в среду, 20 апреля, в режиме онлайн-конференции расскажет украинским беженцам о возможностях трудоустройства в компании, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на представителя airBaltic.

Все желающие начать работу в авиационной отрасли приглашаются присоединиться к онлайн-мероприятию, которое пройдет на английском языке на платформе Microsoft Teams. Мероприятие начнется в 10:00.

Компания начала набор примерно 200 членов экипажа. Отбор будет продолжаться до лета 2022 года.

На мероприятии желающие смогут встретиться со специалистами по подбору персонала airBaltic, чтобы получить представление о повседневной работе бортпроводников и механиков. Участников онлайн-мероприятия также познакомят с актуальными вакансиями в офисных подразделениях.

В настоящее время в airBaltic трудоустроено 1700 человек.

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