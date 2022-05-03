В Рийгикогу открывается выставка, посвященная эстонским добровольцам в Битве при Нарвике

Спикер Рийгикогу Юри Ратас отметил, что этот малоизвестный факт о событиях, имевших место много десятилетий назад, заслуживает упоминания здесь, на Тоомпеа. Он свидетельствует о том, что эстонцы всегда были готовы сражаться против агрессии вражеского государства.

«Особо следует отметить академическое исследование магистра исторических наук Пеэпа Пиллака «Норвежцы. Эстонские добровольцы в сражениях при Нарвике в 1940 г.», в основе которого лежат архивные документы, исторические исследования и воспоминания», – сказал Ратас. Он отметил, что в качестве дополнения были опубликованы дневник Густава Адольфа Лепика, который он вел во время военных действий; письма близким, написанные Арнольдом Сойнла в Финляндии и Норвегии, и воспоминания Аугуста Нирка. К сожалению, следует отметить, что в боях при Нарвике в Северной Норвегии пал один из эстонских воинов – Арнольд Сойнла. Он стал первым эстонцем, погибшим во Второй мировой войне.

Совместная норвежско-эстонская выставка «Под Северной звездой – эстонские добровольцы в Битве при Нарвике 1940 г.» на норвежском и английском языках была открыта осенью 2018 года в Нарвике в Центре войны и мира. В том же году эстоно- и англоязычная версия выставки открылась в Военном музее Эстонии, где также состоялась конференция на соответствующую тему с участием норвежских и эстонских историков. Выставка экспонировалась в 1-й пехотной бригаде в Тапа, где также базируются союзнические войска НАТО, в Балтийском оборонном колледже в Тарту и в штабе Кайтселийта в Таллинне.

Выставка состоит из 11 стендов: обзор участия Норвегии во Второй мировой войне; польская подводная лодка «Орёл», связанная во время Второй мировой войны с Эстонией, Великобританией и Норвегией; Советско-финляндская война и участвовавшие в ней добровольцы, в т. ч. эстонские добровольцы из отряда «Сису»; путь двенадцати эстонских добровольцев из Финляндии в Норвегию по окончании Советско-финляндской войны и их участие в боях при Нарвике, в т. ч. при нападении на Лиллебалак, в котором и погиб Арнольд Сойдла, а двое человек получили ранения. Выставка рассказывает о дальнейшей судьбе эстонских добровольцев, сражавшихся в Норвегии.

Выставку составили Хеге Б. Груннехьён (Норвежское общество Эстонии), Ульф Эйрик Торгешен и Гёуте Рённебу (Центр войны и мира в Нарвике) и Пеэп Пиллак (Общество защиты памятников старины Эстонии). Среди экспонатов – манекен норвежского война в военном мундире с шинелью и рюкзаком. На выставке также представлены дневник Густава Адольфа Лепика о ходе войны в Норвегии и письма Арнольда Сойнла семье. Оригиналы писем хранятся в Военном музее Эстонии.

На открытии выставки присутствовал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, который затем встретился с членами комиссии Рийгикогу по государственной обороне.