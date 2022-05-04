Полиция планирует выдавать документы вне собственных бюро обслуживания

По словам координатора бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, выдача готовых документов не только в самих бюро обслуживания департамента будет более гибким и удобным решением для клиентов.

«Мы хотим найти партнера, чьи пункты обслуживания находятся в оживленных местах, чтобы получение документа человек мог удобно совместить с другими делами. Кроме Эстонии, партнер должен также организовать выдачу документов и в Финляндии, где по всей стране проживает много граждан Эстонии, для которых таким образом также можно упростить получения документа», – сказала Абрам.

По ее словам важно, чтобы выдача удостоверяющего личность документа была безопасна. «Внешний партнер по сотрудничеству вместо представителя государства должен будет убедится, чтобы документ получит правильный человек. Поэтому важно найти в ходе этого конкурса надежное предприятие, чей соответственно обученный персонал смог бы установить личность человека, которому выдается документ», – сказала старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Услугу получения документа в пункте вне бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны оплачивает заказчик документа, стоимость этой услуги выяснится в ходе конкурса госпоставки. Стоимость услуги является одним из оценочных критериев и более высокие баллы получит тот участник конкурса госпоставки, который предложит получателю документа более низкую цену.

Срок подачи предложений – 6 июня. В случае успешного конкурса Департамент полиции и погранохраны надеется начать выдавать документы таким образом в конце 2022 года или в начале 2023 года. Срок договора – пять лет.