Правительство выделит 1 400 000 евро из целевого резерва на подводные исследования, связанные с первоначальной оценкой парома «Эстония».
Правительство выделит деньги на подводные исследования парома «Эстония»
Правительство выделит деньги на подводные исследования парома «Эстония»
Деньги будут выделены приказом министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
Глава Центра исследований безопасности Рене Арикас заявил в прошлом году, что до весны и лета этого года никаких исследований планировать не будут. «У нас нет гарантии, насколько будет прозрачна вода летом», — сказал он.
В прошлом году обломки судна исследовали с помощью гидролокатора Mesotech MS1000 и погружались к обломкам с помощью подводного робота.
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