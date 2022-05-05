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Правительство выделит деньги на подводные исследования парома «Эстония»

rus.postimees.ee BNS
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Правительство выделит деньги на подводные исследования парома «Эстония»
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В прошлом году для исследования парома "Эстония" была организована экспедиция.
В прошлом году для исследования парома "Эстония" была организована экспедиция. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Правительство выделит 1 400 000 евро из целевого резерва на подводные исследования, связанные с первоначальной оценкой парома «Эстония».

Деньги будут выделены приказом министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Глава Центра исследований безопасности Рене Арикас заявил в прошлом году, что до весны и лета этого года никаких исследований планировать не будут. «У нас нет гарантии, насколько будет прозрачна вода летом», — сказал он.

В прошлом году обломки судна исследовали с помощью гидролокатора Mesotech MS1000 и погружались к обломкам с помощью подводного робота.

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