В Эльва при пожаре погиб пожилой мужчина

В 20:47 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Вереви волости Эльва. Заметивший пожар издалека человек сообщил, что огонь успел охватить крышу.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, обрушились последние стропила старого одноэтажного деревянного дома, из-за чего невозможно было сразу же войти внутрь. Около 21:22 спасатели обнаружили тело погибшего.

По предварительным данным, речь идет об одиноком пожилом мужчине. Пожар локализовали примерно за час. Чтобы полностью ликвидировать пожар, спасатели вскрыли конструкции здания. Воду для тушения пожара взяли в расположенном поблизости пруду.

В помещениях было много легковоспламеняющихся материалов и мусора, что указывало на невнимательный к пожарной безопасности образ жизни. В доме не удалось обнаружить дымового датчика, но пожар явно обнаружили слишком поздно, поэтому спасти человека было невозможно.