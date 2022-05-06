Полиция: пропавшая неделю назад 15-летняя школьница найдена

Пропавшая ушла из своего дома в волости Тарту утром 5 мая. Она сообщила близким, что отправилась в школу, но в учебном учреждении не появилась, а также не вернулась вечером домой.

Знакомая девушки сообщила, что накануне вечером школьница поехала на автобусе в Хаапсалу, но в предполагаемом автобусе ее не было и из него она не выходила. Телефон пропавшей был отключен, и ее родные и друзья не знали, где она.

Неизвестно было и то, во что она была одета, когда вышла из дома.