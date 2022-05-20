В ходе недельной операции по разминированию под названием «Восточный грохот» в Ида-Вирумаа было найдено 869 взрывоопасных предметов, из которых 393 снаряда, 203 минометные мины, две авиационных бомбы, а также 207 гранат, шесть танковых мин и несколько ракет, патронов и запалов.
«Восточный грохот»: в Ида-Вирумаа нашли около 900 боеприпасов
Руководитель Северо-Эстонской группы разминирования и глава саперных работ Райдо Таалманн сказал, что необычными находками в этот раз стали два крупнокалиберных снаряда и одно взрывное устройство времен Первой мировой войны. Все боеприпасы, которые были найдены в течение недели, уже уничтожены.
«Те взрывоопасные предметы, которые можно было перемещать, были уничтожены в специальных для этого местах, а те, что были в плохом состоянии, обезвредили на месте. В этот раз на месте было уничтожено достаточно много боеприпасов», - заметил Таалманн.
Цель операции «Восточный грохот» - очистить окрестности Валасте (волость Тойла) и территорию между Сиргала и Аувере от взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и сделать этот район немного безопаснее.
Если кто-то найдет некий подозрительный металлический предмет в лесу, на чердаке или в водоеме, обязательно сообщите об этом по телефону 112. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до подозрительного предмета.
В работах по разминированию приняли участие около сорока саперов Центра разминирования Спасательного департамента и Вооруженных сил.
Плановые работы саперов организуются минимум раз в год. В последний раз работы по разминированию проходили в Ида-Вирумаа в 2020 году. Тогда был найден 1191 боеприпас. Из них 566 снарядов, 451 минометная мина, одна авиационная бомба и 164 гранаты.