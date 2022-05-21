Куда пойти? ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Ночь музеев

● 21 мая в 18:00–23:00

В субботу по всей Эстонии пройдет Ночь музеев на тему «Мечты в ночи». Это культурное событие проходит раз в году субботним вечером в мае, когда десятки музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии открывают свои двери. Вход в музеи, которые участвуют в программе Ночи музеев, стоит 1 евро.

Юбилейная цирковая программа

● До 30 мая

До 30 мая перед Lasnamäe Centrum со своей праздничной юбилейной программой будет работать цирк. Уникальные трюки, непревзойденные по сложности номера продемонстрируют вам артисты из Германии, Франции, Украины, мастера спорта и призеры международных соревнований.

Женский забег LHV

● 21 мая 12:00 Забег девушек

● 21 мая 13:00 Женский забег

Майский забег 2019. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Женский забег состоится на Таллиннском Певческом поле. Первые подобные соревнования прошли в 1988 году по инициативе клуба Maiklubi, собравшего пару сотен женщин для участия в забеге. Женский Забег — это крупнейшее в истории Эстонии мероприятие, посвященное здоровью и движению женщин. За тридцать два года он помог более четверти миллиона женщин заняться спортом. Протяженность трассы в забеге для девушек – 3 км, в женском забеге – 7 км. Каждый участник может выбрать подходящий ему темп.

Vaba Lava

● 26 мая 19:00 «Х** войне. Украина. Письма с фронта»

Юлия Ауг. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Документальная постановка известной актрисы и режиссера Юлии Ауг. Этот проект является не только театральной постановкой, но и живой летописью того, что происходит прямо сейчас в наше время, вокруг нас и в нашей жизни. У пьесы есть определенное начало, но еще нет конца.

Русский театр

● 23 мая

Последнее представление театра «Угала» по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» – одной из самых фантастичных и загадочных его пьес, раскрывающей глубины человеческого разума и души.

Ида-Вирумаа

Йыхвиский концертный дом

● До конца июня

Выставка посвящена хуторской архитектуре в эстонском кинематографе. Основу экспозиции составляют 12 известных и популярных картин 1927–2019 годов. Фильмы дополнены собранными в ходе интервью воспоминаниями и мыслями участников съемок. Вдобавок к историческим фотографиям с киносъемок на выставке экспонируются орудия труда съемочных команд, оригинальные эскизы художников и технические чертежи.

Vaba Lava в Нарве

● 21 мая 16:00

● 22 мая 12:00

Образовательный проект «Балетная история» подарит самым маленьким любителям балета удовольствие от танцев и удовольствие от просмотра. «Балетная история» состоит из двух частей: в первой части дети узнают об истории балета и посмотрят различные балетные номера, во второй половине дети могут примерить балетные юбки и вместе с танцорами Эстонского национального балета выучить один танец.

● 23–24 мая 19:00

Спектакль на простом английском языке «Два гаража». Забавная история о мужчинах и о том, как быть мужчиной. Через призму юмора из гаража до зрителей доходят поиски себя, философские размышления четырех мужчин, искренние вопросы и желание быть любимыми и нравиться другим. Постановка создает достаточно реалистичное представление о постсоветской гаражной культуре и дает живые ответы на многие важные вопросы.

Спектакль-путешествие в Нарве

● 21–22 мая 18:00

Нарвский замок. Фото: Николай Андреев

В нарвском парке Парке столетия Эстонии будет показан спектакль-путешествие «Край». Те, кто ездит в Россию, знают, что Нарва – это хрущевки и пограничный пункт в центре города. Для тех, кто интересуется русскоязычной культурой, Нарва – это Ро Ро, Авеню и байкерский фестиваль. Для тех, кто никогда не бывал в Нарве – это город, в котором ничего не происходит, разрушенное производство и криминал 1990-х.