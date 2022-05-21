Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО

Это означает, что страна уже придерживается стандартов НАТО. Объявление о вступлении в альянс - это небольшой шаг на военном и оперативном уровне, поясняет эксперт. "Плюсы отказа от военного внеблокового статуса состоят в том, что Швеция теперь может быть частью оборонного планирования НАТО и пользоваться гарантиями безопасности. Минусы - в том, что Швеции придется более гибко корректировать свою политику безопасности и потерять некоторое пространство для маневра в этой сфере, а также во внешней политике", - уточняет Энгстрём.

"Борьба с собственной репутацией"

27-летняя Лиза Набо, глава молодежного отделения правящей Социал-демократической партии Швеции, отмечает, что, несмотря на предыдущее сотрудничество с НАТО, официальная потеря нейтралитета - это вопрос, который многие молодые шведы считают проблематичным.

"У моего поколения - а нам сейчас до 30 лет - нет воспоминаний о войне в Европе. Поэтому ситуация, в которой мы сейчас находимся, для нас нова. У нас нет воспоминаний, связанных с войной, как у жителей многих соседних стран, которые были участниками Второй мировой или войны в Югославии", - делится Набо в интервью DW.

"Как молодые социал-демократы, мы сейчас боремся с собственным с имиджем, потому что многие из нас начинали свою политическую карьеру с идеи, что мы - мирная организация, которая выступает за прекращение милитаризации. Трудно совмещать это с членством в НАТО. Но, конечно, мы уважаем решение нашей партии, которое было демократичным и единогласным, и сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы по-прежнему остаемся поборниками мира во всем мире", - подчеркнула девушка.

Сторонники вступления в НАТО

Не то чтобы все молодые шведы были против вступления в НАТО. Многие считают, что в свете происходящего на Украине это правильное решение, принятое в нужное время. "Я рад заявлению правительства, - признается DW Мартин Аберг, молодой швед из Стокгольма. - После вступления Финляндии в альянс было бы странно, если бы мы оказались единственной скандинавской страной, не входящей в него. В таком случае Россия могла бы задуматься о вторжении на крупнейший шведский остров Готланд. Просто посмотрите, что происходит в Украине, которая не входит в НАТО".

29-летняя Линн Содерлундс, старший советник по вопросам политики, работающая в Брюсселе, разделяет эту точку зрения. По ее оценке, вступление Швеции и Финляндии в НАТО служит защите Балтийского региона от российских угроз. "Членство в НАТО при нынешней ситуации в сфере безопасности - правильное решение. Мы могли бы вступить в НАТО еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым", - указала Содерлундс в беседе с DW.

Права коренных народов Швеции