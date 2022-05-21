На дорогах Эстонии намечается новая тенденция: владельцы автомобилей с российскими номерами заклеивают флаг РФ.
Фотоновость ⟩ Новый тренд на эстонских дорогах? Водитель заклеил флаг РФ на номерном знаке автомобиля
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Новый тренд на эстонских дорогах? Водитель заклеил флаг РФ на номерном знаке автомобиля
Оказавшийся в распоряжении редакции снимок был сделан на таллиннской улице Ластекоду.
Насколько это законно и приемлемо ли такое решение в случае, если речь идет об антивоенной позиции автомобилиста? По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, номерной знак транспортного средства должен соответствовать требованиям, и вся отображенная на нем информация должна быть видна.
По словам Гоньяк, если полиция заметит транспортное средство с частично закрытым номерным знаком, то с водителем побеседуют и попросят привести знак в корректный вид.
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