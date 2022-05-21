Сб, 21.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Фотоновость ⟩ Новый тренд на эстонских дорогах? Водитель заклеил флаг РФ на номерном знаке автомобиля

Добавлен комментарий полиции
rus.postimees.ee
Новый тренд на эстонских дорогах? Водитель заклеил флаг РФ на номерном знаке автомобиля
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: Rus.Postimees

На дорогах Эстонии намечается новая тенденция: владельцы автомобилей с российскими номерами заклеивают флаг РФ.

Оказавшийся в распоряжении редакции снимок был сделан на таллиннской улице Ластекоду.

Насколько это законно и приемлемо ли такое решение в случае, если речь идет об антивоенной позиции автомобилиста? По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, номерной знак транспортного средства должен соответствовать требованиям, и вся отображенная на нем информация должна быть видна.

По словам Гоньяк, если полиция заметит транспортное средство с частично закрытым номерным знаком, то с водителем побеседуют и попросят привести знак в корректный вид.

Ключевые слова
Наверх