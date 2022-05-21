Фотоновость ⟩ Новый тренд на эстонских дорогах? Водитель заклеил флаг РФ на номерном знаке автомобиля

Насколько это законно и приемлемо ли такое решение в случае, если речь идет об антивоенной позиции автомобилиста? По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, номерной знак транспортного средства должен соответствовать требованиям, и вся отображенная на нем информация должна быть видна.