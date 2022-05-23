Пн, 23.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

На реке Пирита ведутся подводные работы по разминированию

rus.postimees.ee
На реке Пирита ведутся подводные работы по разминированию
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Река Пирита.
Река Пирита. Фото: Pirita linnaosa valitsus

Во вторник, 24 мая, Центр по разминирования Спасательного центра будет проводить на реке Пирита подводные работы по разминированию, а также очищать реку от металла и мусора.

«Основная цель работ заключается в поиске и ликвидации в реке Пирита взрывных устройств, а также в очистке реки от металла. В ходе работы из воды извлекут и все другие предметы, что бы это ни было», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Работы будут вестись на участке реки Пирита вдоль Вабаыхукооли-теэ. В этом месте река порожистая и имеет быстрое течение.

Работы начнутся в 10:00 и завершатся ориентировочно в 17:00.

Место погружения.
Место погружения. Фото: Pirita linnaosa valitsus

«Для доставки снаряжения к реке будут использоваться внедорожники и ATV, в связи с проведением работ движение у реки будет активнее обычного. Просим местных жителей и тех, кто гуляет у реки Пирита, отнестись к ситуации с пониманием», - попросил старейшина.

Ключевые слова
Наверх