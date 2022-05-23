На реке Пирита ведутся подводные работы по разминированию

«Основная цель работ заключается в поиске и ликвидации в реке Пирита взрывных устройств, а также в очистке реки от металла. В ходе работы из воды извлекут и все другие предметы, что бы это ни было», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Работы будут вестись на участке реки Пирита вдоль Вабаыхукооли-теэ. В этом месте река порожистая и имеет быстрое течение.

Работы начнутся в 10:00 и завершатся ориентировочно в 17:00.

Место погружения. Фото: Pirita linnaosa valitsus