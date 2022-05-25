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В ЕС обсуждают строительство нового морского газопровода

rus.postimees.ee
В ЕС обсуждают строительство нового морского газопровода
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Газопровод. Иллюстративное фото.
Газопровод. Иллюстративное фото. Фото: LEONHARD FOEGER

Европейская комиссия обсуждает строительство нового морского газопровода на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает газета Pais.

Отмечается, что в Испании есть шесть действующих заводов по регазификации. Их могут использовать для решения проблемы с российским газом. Но пока они мало связаны с остальным ЕС.

Поэтому в ЕС хотят соединить Пиренейский полуостров с Италией по дну Средиземного моря. Строительство нового газопровода длиной 700 километров потребует инвестиций в размере от 2,5 до 3 млрд евро.

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