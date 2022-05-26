Кризис в правительстве ⟩ Каллас: голосование за повышение семейных пособий разрушит коалицию

Каллас сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что до сих пор нет ответа на вопрос, где брать каждый год около 300 миллионов евро на повышение семейных пособий, и что Партия реформ сделает все от нее зависящее, чтобы законопроект о повышении семейных пособий в текущей форме не стал законом. «Мы тоже можем применить обструкцию, – сказала Каллас. – Но если работа над этим законопроектом продолжился, этого правительства больше не будет».