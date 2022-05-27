В апреле 2022 года на портале недвижимости KV.EE было предложено в аренду 1803 квартиры в Таллинне. По сравнению с 3279 квартирами, которые предлагались внаем год назад, в этом году их стало на 45% меньше. Средняя цена предложения съемных квартир составила 14,1 евро за квадратный метр. Это на 25% больше прошлогодней цены, пишет Kodu.
Cъемные квартиры по разумным ценам мгновенно исчезают с портала недвижимости
Cъемные квартиры по разумным ценам мгновенно исчезают с портала недвижимости
Количество предложений съемных квартир на портале KV.EE понемногу увеличивается из месяца в месяц. Однако спрос беспрецедентно высок. Таким образом, все поступающие на рынок съемного жилья объекты по разумным ценам будут исчезать с портала достаточно быстро. В результате количество активных предложений, то есть количество квартир, предлагаемых в конкретный момент, является самым низким за последние два года.
Высокий спрос в условиях низкого предложения привел к росту цен на аренду во всех районах Таллинна. Рост цен выставленных на портале недвижимости KV.EE квартир составляет более 20%.
С подробностями можно ознакомиться на портале KV.EE.
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