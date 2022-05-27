Cъемные квартиры по разумным ценам мгновенно исчезают с портала недвижимости

В апреле 2022 года на портале недвижимости KV.EE было предложено в аренду 1803 квартиры в Таллинне. По сравнению с 3279 квартирами, которые предлагались внаем год назад, в этом году их стало на 45% меньше. Средняя цена предложения съемных квартир составила 14,1 евро за квадратный метр. Это на 25% больше прошлогодней цены, пишет Kodu.