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Цены на тепло уже не станут прежними. Партии предложили решения, как не замерзнуть этой осенью

Виктор Любарец
, репортер
Цены на тепло уже не станут прежними. Партии предложили решения, как не замерзнуть этой осенью
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Фото: Elmo Riig
  • Из-за бюрократии многие так и не обратились за компенсацией
  • За последние десять лет в Эстонии не было построено ни одного нового ветропарка
  • Первый шаг – заменить лампочки и снизить температуру на один градус

Опыт предыдущего отопительного сезона показал, что ситуация с постоянно растущими ценами на энергоносители выявила массу проблем. Это касается не только неспособности некоторых потребителей оплачивать огромные счета, но и трудностей с получением предложенного государством пособием. Кроме того, недавно Эстония приняла решение отказаться от использования газа российского происхождения, а вместо него использовать сжиженный. Успеют ли все участвующие в этом процессе стороны договориться и построить необходимую для этого инфраструктуру к предстоящей осени?

Rus.Postimees поинтересовался у представителей эстонских партий, как жителям нашей страны пережить грядущий отопительный сезон, чтобы не замерзнуть и какую поддержку должно оказать государство, если цены вырастут настолько, что часть потребителей будет не в состоянии платить за тепло?

Член правления партии «Ээсти 200» Марек Рейнаас:

Фото: Remo Tõnismäe

«Такого, что мы останемся бы без отопления, не произойдет. Вопрос лишь в том, чем мы будем обогревать себя и по какой цене нам это тепло достанется.

Правительство решило, что Эстония не будет потреблять газ российского происхождения. Таким образом, единственный газ, который мы сможем получать – сжиженный. Поэтому очень важно, чтобы к осени у нас была возможность принимать сжиженный газ в порту Палдиски, чего можно достичь только при быстром принятии решений и сотрудничестве с эстонскими предпринимателями. К сожалению, последние два месяца показали, что правительство Каи Каллас не способно быстро принимать решения, а сотрудничество с предпринимателями было весьма слабым.

Многие энергоемкие производства в Эстонии также работают на газе, поэтому правительство своей нерешительностью ставит под угрозу не только благополучие бытовых потребителей, но и рабочие места этих людей на таких предприятиях. Нерешительность – главный враг нынешней власти.

Государство не должно платить за тепло своих жителей. Государство должно иметь систему защиты, которая оказывает помощь нуждающимся. Мы должны прийти на помощь тем, кто действительно попал в беду, а поддержка должна быть оказана так, чтобы бедствующие не попадали в жернова бюрократии.

Поскольку впереди выборы, осенью и зимой правительство, скорее всего, начнет разбрасывать деньги налогоплательщиков с особой легкостью. В конце концов, на следующих выборах нужны голоса, и заставить налогоплательщиков расплачиваться своими же деньгами – это то, на что правительство Каи Каллас обязательно согласится.

«Ээсти 200» предложила то, что мы называем персональным государством. Услуги должны быть персонализированы и адаптированы к потребностям, а не предоставляться таким образом, который наиболее удобен для государства».

Заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Айвар Кокк («Отечество»):

Фото: Sander Ilvest

«Партия "Отечество" уже неоднократно предлагала снизить налог с оборота на электроэнергию, газ и тепло с 20 процентов до 9, чтобы взять цены на энергоносители под контроль. В прошлом году мы также предложили концепцию реформы рынка электроэнергии, которая дала бы потребителям свободу и возможность выбора покупать электроэнергию напрямую у производителя без вмешательства фондовой биржи и, таким образом, добиться более низкой цены.

Важно обеспечить безопасность поставок в Эстонию, поэтому строительство терминала СПГ является неизбежным шагом. К сожалению, и в этом отношении упущено слишком много времени. Споры между государством и частным сектором еще больше затормозили процесс, и теперь остается надеяться, что строительство терминала, обещанное премьер-министром, будет закончено к осени.

За последние десять лет в Эстонии не было построено ни одного нового ветропарка. У нас есть инвесторы, которые были бы готовы их строить, но препятствий, препятствующих и лиц, затягивающих принятие решений, больше. Морские ветряные электростанции очень важны для обеспечения бесперебойного снабжения, потому что в море больше ветра.

Одним из возможных дополнительных методов может стать освобождение домовладельцев от налога с оборота на инвестиции в строительство солнечных парков мощностью до 15 кВт и на установку тепловых насосов и обогревателей в их домах на следующие три года.

Сегодня нет никаких сомнений в том, что нас ждут впереди счета за электроэнергию даже выше, чем в начале этого года. Правительство должно учиться на своих ошибках и избегать решений, которые являются бюрократическими и наносят ущерб достоинству людей».

Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Эдуард Одинец:

Фото: Madis Veltman

«Положение цен на энергоносители в следующем сезоне сложно предсказать. Разные эксперты дают разные оценки, но понятно, что высокие цены пришли, чтобы остаться. Пока доходы жителей Эстонии не поспевают за ростом цен, задача государства оказать максимально возможную поддержку населению, чтобы справиться с отопительным сезоном.

Социал-демократы неоднократно предлагали идею универсального компенсирования цены на электроэнергию, как в Норвегии, когда государство устанавливает потолок цены на электричество, превышение которого автоматически компенсируют всем потребителям. Ситуация прошлой осени, когда десятки тысяч семей должны были собирать справки о доходах, обращаться с ходатайствами в перегруженные местные самоуправления, не должна повториться снова. Как видно из статистики, многие семьи так и не обратились за компенсацией.

Есть надежда, что строительство терминала рядом с Палдиски будет идти по графику и уже в новом сезоне мы станем вместо обычного газа потреблять сжиженный газ, что позволит держать цену на газ под контролем.

Но что касается возможности договориться об оптимальных мерах поддержки населения в следующем сезоне – а эти договоренности нужно делать уже сейчас – то, глядя на происходящее сегодня в правительственной коалиции, верится с трудом, что они вообще смогут о чем-либо договориться в ближайшее время.

И вопрос здесь даже не в деньгах – хватит ли их в бюджете, чтобы помочь населению страны. Эту тему нужно рассматривать с другой стороны: что будет с нашим обществом, какова будет действительная цена того, что большая часть населения упадет за черту бедности, как это в действительности отразится на экономике Эстонии?»

Председатель парламентской финансовой комиссии Андрей Коробейник (Центристская партия):

Фото: Andres Haabu

«Ситуация на рынке энергоносителей очень динамична, предсказать цены на следующий отопительный сезон сложно. Я, скорее, настроен оптимистично – сейчас цены значительно снизились, логистические цепочки перестроены и я очень сомневаюсь, что зимой мы снова увидим рекордные цены, например, на газ. Но государство, скорее, настроено пессимистично.

Мы договорились о том, что государство вместе с частным сектором построит терминал для сжиженного газа, эти средства (и средства на покупку сжиженного газа) предусмотрены в недавно принятом дополнительном бюджете. Проект движется со скрипом, отношения между партнерами весьма напряженные, но мы рассчитываем, что терминал будет готов вовремя. Это гарантирует, что без газа мы зимой не останемся.

По поводу компенсаций цен на энергоносители в следующем отопительном сезоне решения пока нет. И в прошлом году споры между партнерами по коалиции были очень жёсткими. Достигнутый компромисс был ближе к позиции партии реформ и на мой взгляд – это провал. Люди были вынуждены собирать кучу документов, чтобы доказать право на дотацию, самоуправления наняли сотни людей, чтобы эти документы проверить. Многие потребители остались без дотации – скажем, доходы были на пару евро больше разрешённого максимума и так далее. Без дотаций остались фирмы – что, собственно, и вывело Эстонию на первое место по инфляции в ЕС, ведь расходы производств с небольшой задержкой отражаются в ценах на их продукцию.

Я надеюсь, что политики сделали выводы из своих ошибок и следующая схема будет более разумной и универсальной. Нам не придется тратить огромные средства на бюрократию и приз за рекордную инфляцию по итогам этого года достанется какой-нибудь другой стране».

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Аннели Аккерманн:

Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

«Эстония и Финляндия сотрудничают, чтобы в нашем регионе появился плавучий терминал СПГ. Финляндия заключила договор аренды оборудования для регазификации СПГ сроком на 10 лет.

В качестве плана B Департамент конкуренции рекомендует как можно скорее перейти на другое топливо, потому что в ближайшем будущем цена на природный газ в Европе составит 100 евро/МВтч. В долгосрочной перспективе, если будут сделаны инвестиции и созданы мощности по приему СПГ, цена на газ может упасть примерно до 50 евро/ МВтч.

Для плана C имеется государственный резерв в размере 100 миллионов евро для покрытия исключительно высоких цен на энергоносители. Также можно целенаправленно использовать деньги от продажи CO2 для поддержки групп с низкими доходами.

Желательным является развитие мощностей во много раз превышающих потребление в Эстонии. Это может быть основано только на таком принципе, что производитель оплачивает расходы на модернизацию передающей сети, так как в этом случае инвестиции в сеть будут включены в цену энергии.

В апреле Рийгикогу внес поправки в Строительный кодекс, которые сделают строительство морских ветряных электростанций более простым и понятным. Развивая потенциал морского ветра для производства энергии, Эстония станет крупным экспортером энергии, а ветер станет одним из наших важнейших природных ресурсов.

Самый быстрый способ защитить себя и свои семьи от роста цен на энергоносители — заменить лампочки на более экономичные и снизить температуру в помещении на один градус. Следующим шагом является расчет и выбор наиболее подходящего пакета электроэнергии. Потребители с биржевым пакетом могут воспользоваться умными гаджетами, которые включают теплый пол и бойлер ночью, когда электроэнергия самая дешевая. Если это невозможно, стоит рассмотреть пакет электроэнергии с фиксированной ценой. Следующими и более сложными вариантами являются утепление зданий и установка солнечных панелей на крышах.

Энергия никогда не станет настолько дешевой, чтобы ее можно было тратить небрежно».

Комментарий Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) к моменту публикации материала не поступил.

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