Цены на тепло уже не станут прежними. Партии предложили решения, как не замерзнуть этой осенью

Rus.Postimees поинтересовался у представителей эстонских партий, как жителям нашей страны пережить грядущий отопительный сезон, чтобы не замерзнуть и какую поддержку должно оказать государство, если цены вырастут настолько, что часть потребителей будет не в состоянии платить за тепло?

Член правления партии «Ээсти 200» Марек Рейнаас:

Фото: Remo Tõnismäe

«Такого, что мы останемся бы без отопления, не произойдет. Вопрос лишь в том, чем мы будем обогревать себя и по какой цене нам это тепло достанется.

Правительство решило, что Эстония не будет потреблять газ российского происхождения. Таким образом, единственный газ, который мы сможем получать – сжиженный. Поэтому очень важно, чтобы к осени у нас была возможность принимать сжиженный газ в порту Палдиски, чего можно достичь только при быстром принятии решений и сотрудничестве с эстонскими предпринимателями. К сожалению, последние два месяца показали, что правительство Каи Каллас не способно быстро принимать решения, а сотрудничество с предпринимателями было весьма слабым.

Многие энергоемкие производства в Эстонии также работают на газе, поэтому правительство своей нерешительностью ставит под угрозу не только благополучие бытовых потребителей, но и рабочие места этих людей на таких предприятиях. Нерешительность – главный враг нынешней власти.

Государство не должно платить за тепло своих жителей. Государство должно иметь систему защиты, которая оказывает помощь нуждающимся. Мы должны прийти на помощь тем, кто действительно попал в беду, а поддержка должна быть оказана так, чтобы бедствующие не попадали в жернова бюрократии.

Поскольку впереди выборы, осенью и зимой правительство, скорее всего, начнет разбрасывать деньги налогоплательщиков с особой легкостью. В конце концов, на следующих выборах нужны голоса, и заставить налогоплательщиков расплачиваться своими же деньгами – это то, на что правительство Каи Каллас обязательно согласится.

«Ээсти 200» предложила то, что мы называем персональным государством. Услуги должны быть персонализированы и адаптированы к потребностям, а не предоставляться таким образом, который наиболее удобен для государства».

Заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Айвар Кокк («Отечество»):

Фото: Sander Ilvest

«Партия "Отечество" уже неоднократно предлагала снизить налог с оборота на электроэнергию, газ и тепло с 20 процентов до 9, чтобы взять цены на энергоносители под контроль. В прошлом году мы также предложили концепцию реформы рынка электроэнергии, которая дала бы потребителям свободу и возможность выбора покупать электроэнергию напрямую у производителя без вмешательства фондовой биржи и, таким образом, добиться более низкой цены.

Важно обеспечить безопасность поставок в Эстонию, поэтому строительство терминала СПГ является неизбежным шагом. К сожалению, и в этом отношении упущено слишком много времени. Споры между государством и частным сектором еще больше затормозили процесс, и теперь остается надеяться, что строительство терминала, обещанное премьер-министром, будет закончено к осени.