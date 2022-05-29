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На площади Вабадузе на огромном экране будут транслировать концерт «Спасем Украину»

BNS
На площади Вабадузе на огромном экране будут транслировать концерт «Спасем Украину»
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Площадь Вабадузе.
Площадь Вабадузе. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

За ходом благотворительного телемарафона «Спасем Украину», который в воскресенье, 29 мая, вечером пройдет в Киеве и Берлине, можно будет проследить и в Эстонии — трансляция мероприятия пройдет на канале ETV Эстонского телевидения, а также будет демонстрироваться на огромном экране на площади Вабадузе в центре Таллинна.

В воскресенье вечером тысячи людей соберутся на площадях городов Европы, чтобы выразить солидарность с Украиной. К двухчасовому телемарафону «Спасем Украину» присоединятся руководители государств, музыканты, художники, гражданские активисты, лидеры общественного мнения, актеры и спортсмены со всего мира. На сцену выйдут артисты и коллективы - Okean Elzy, Tina Karol, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Antytila, ONUKA, Kadebostany, alyona alyona и победитель нынешнего конкурса Евровидения — группа из Украины Kalush Orchestra.

Благотворительный концерт будет транслироваться по всем телеканалам Европы и мира, на интернет-платформах и социальных сетях.

Канал ETV начнет трансляцию концерта в воскресенье вечером, в 22.45. На площади Вабадузе в Таллинне гигантский экран включится уже в 21.00.

В ходе концерта будут собраны средства на покупку хирургического оборудования для больниц и госпиталей на Украине.

В Эстонии телефоны для пожертвований открыты с 27 по 31 мая:

9007911- 10€

9007912- 25€

9007913- 50€

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