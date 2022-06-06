Яак Ааб: премьер-министр могла бы проявить больше вежливости

Ааб, избранный заместителем председателя финансовой комиссии Рийгикогу, отметил, что работа в парламенте идет полным ходом. По словам политика, в пятницу лишившегося работы в правительстве, премьер-министр Кая Каллас могла бы распустить правительство более вежливо.

«Я также сказал сегодня, что премьер-министр могла бы распустить это правительство в более солидной манере. Если она не смогла урегулировать политическую ситуацию, то хотя бы она могла бы быть более вежливой с министрами, сообщить им заранее», — прокомментировал Ааб.