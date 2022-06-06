У политика Центристской партии Яака Ааба сегодня был первый первый рабочий день в парламенте после распада правительства. В интервью Postimees бывший министр государственного управления отметил, что премьер-министр Кая Каллас могла бы проявить больше вежливости по отношению к бывшим членам правительства.
Яак Ааб: премьер-министр могла бы проявить больше вежливости
Ааб, избранный заместителем председателя финансовой комиссии Рийгикогу, отметил, что работа в парламенте идет полным ходом. По словам политика, в пятницу лишившегося работы в правительстве, премьер-министр Кая Каллас могла бы распустить правительство более вежливо.
«Я также сказал сегодня, что премьер-министр могла бы распустить это правительство в более солидной манере. Если она не смогла урегулировать политическую ситуацию, то хотя бы она могла бы быть более вежливой с министрами, сообщить им заранее», — прокомментировал Ааб.
«Если правительство не работает, кто виноват? Тогда виноват премьер-министр. Это она утверждает, что не работает. На самом деле всю эту тяжелую работу во время кризисов делали все 15 министров, включая нашу делегацию», — сказал Ааб, отметив, что вклад его партии в энергетическую безопасность и, например, в широкомасштабную национальную оборону был очень большим.