Правление Эстонской Консервативной народной партии (EKRE) собралось сегодня, 7 июня, вечером и решило принять приглашение Центристской партии начать переговоры о создании новой коалиции.
Фото и видео ⟩ Партия EKRE приняла предложение Ратаса: «Хотим получить кресло премьер-министра»
Правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE) собирается на переговоры коалиции с Центристской партией и «Отечеством» с целью получить место премьер-министра, заявил председатель партии Мартин Хельме, сообщает Postimees.
«Правление сочло оправданным пойти на переговоры с желанием получить должность премьер-министра», - заявил журналистам после заседания правления председатель EKRE Мартин Хельме.
«Кадры — очень важный вопрос, они играют роль во всех видах коалиций. Наша исходная точка — предыдущее правительство было распущено, потому что тогдашний премьер-министр Юри Ратас подал в отставку и сказал, что я больше не могу быть премьер-министром», — пояснил Хельме, который был министром финансов в том правительстве.
«И в такой ситуации возникает логический вопрос, а сможет ли он и хочет ли он сейчас. Я думаю, хочет. С нашей точки зрения, так быть не должно», — добавил Хельме.
В этом случае также возможно, что кто-то из «Отечества» возглавит правительство. Будет ли для EKRE премьер-министр из «Отечества» лучше, чем из Центристской партии? «Я не буду буду спекулировать на этот счет в СМИ. Я говорю вам, какова наша позиция», — прокомментировал Хельме.
По словам председателя, помимо него в состав делегации начинающихся в четверг переговоров войдут другие политики с опытом работы в правительстве: бывший министр внутренних дел Март Хельме и бывший министр окружающей среды Рене Кокк.
Правление выбрало для переговоров четыре основных темы
Правление партии составило список тем, которые обязательно хотят воплотить в жизнь при входе в правительство. По словам Хельме, есть четыре основных вопроса: прожиточные возможности людей, иммиграция, гособорона и защита национального государства.
«Возможность людей справиться, смягчение последствий роста цен и энергетического кризиса для людей является для нас важнейшим вопросом. Это, безусловно, будет включать в себя повышение детских пособий или также пересмотр или увеличение прожиточных пособий», — отметил Хельме.
По его словам, правительство также хочет бороться за предотвращение массовой иммиграции. «В Эстонии началась массовая иммиграция — наше население растет с бешеной скоростью, на один процент в месяц — все они неэстонцы и не говорят по-эстонски. Эта ситуация грозит уничтожить наше национальное государство», — заявил политик.
По словам Хельме, состояние гособороны в Эстонии крайне тяжелое. «Все те сотни миллионов, о которых говорило нынешнее правительство, до конца не реализованы. Мы не создали и не создаем никаких новых возможностей. По сравнению с тем, что было полгода назад, у нас меньше оружия, чем было», — сказал он.
Последней темой Хельме назвал защиту национального государства. «Для нас Эстония является национальным государством, что означает защиту эстонского языка. Если на прошлой неделе здесь было много разговоров о том, что мы сорвали проект перевода детских садов на эстонский язык, то наше мнение по этому вопросу было прямо противоположным», — прокомментировал Хельме, добавив, что проект скорее позволил бы сделать эстоноязычные детские сады многоязычными.
Вчера правление "Отечества" и члены парламентской фракции партии встретились, чтобы обсудить политическую ситуацию и решить, начинать ли переговоры о правящем союзе с Партией реформ или же с Центристской партией.
Правление партии и руководство парламентской фракции "Отечества" после совместного обсуждения пришли к выводу, что окончательное решение о том, с какой из партий начинать переговоры о создании новой коалиции отечественники примут после того, как выяснят позиции партий как одного возможного блока с участием Партии реформ и Социал-демократической партии, так и другого — с участием Центристской партии и EKRE.