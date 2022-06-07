Фото и видео ⟩ Партия EKRE приняла предложение Ратаса: «Хотим получить кресло премьер-министра»

Правление партии составило список тем, которые обязательно хотят воплотить в жизнь при входе в правительство. По словам Хельме, есть четыре основных вопроса: прожиточные возможности людей, иммиграция, гособорона и защита национального государства.

«Возможность людей справиться, смягчение последствий роста цен и энергетического кризиса для людей является для нас важнейшим вопросом. Это, безусловно, будет включать в себя повышение детских пособий или также пересмотр или увеличение прожиточных пособий», — отметил Хельме.

По его словам, правительство также хочет бороться за предотвращение массовой иммиграции. «В Эстонии началась массовая иммиграция — наше население растет с бешеной скоростью, на один процент в месяц — все они неэстонцы и не говорят по-эстонски. Эта ситуация грозит уничтожить наше национальное государство», — заявил политик.

По словам Хельме, состояние гособороны в Эстонии крайне тяжелое. «Все те сотни миллионов, о которых говорило нынешнее правительство, до конца не реализованы. Мы не создали и не создаем никаких новых возможностей. По сравнению с тем, что было полгода назад, у нас меньше оружия, чем было», — сказал он.

Последней темой Хельме назвал защиту национального государства. «Для нас Эстония является национальным государством, что означает защиту эстонского языка. Если на прошлой неделе здесь было много разговоров о том, что мы сорвали проект перевода детских садов на эстонский язык, то наше мнение по этому вопросу было прямо противоположным», — прокомментировал Хельме, добавив, что проект скорее позволил бы сделать эстоноязычные детские сады многоязычными.

Вчера правление "Отечества" и члены парламентской фракции партии встретились, чтобы обсудить политическую ситуацию и решить, начинать ли переговоры о правящем союзе с Партией реформ или же с Центристской партией.