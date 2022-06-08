После встречи Центристской партии, EKRE и «Отечества» Яанус Карилайд сказал Postimees, что Центристская партия не придет к власти любой ценой. В то же время все условия можно обсудить.
Карилайд после встречи с «Отечеством» и EKRE: обо всем можно договориться
Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что на встрече обсуждались существенные вопросы, но политическая ситуация остается открытой. «”Отечество” примет решение в субботу. Мы говорили о темах, которые важны для нас. Мы дали понять, что не будем рваться к власти любой ценой», — сказал он.
У Центристской партии также есть возможность уйти в оппозицию, также она готова и к внеочередным выборам. «Конечно, приоритетом будет создание коалиции, но, конечно, и отстаивание наших важных принципов», — сказал Карилайд.
По его словам, ни одна партия не выдвигала ультимативных требований, а со стороны Центристской партии есть готовность обсудить всё. «Но это зависит от того, какой путь изберет “Отечество”», — сказал он. Карилайд не заметил никаких проблем, которые могли бы помешать продвижению вперед.