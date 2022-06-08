Карилайд после встречи с «Отечеством» и EKRE: обо всем можно договориться

Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что на встрече обсуждались существенные вопросы, но политическая ситуация остается открытой. «”Отечество” примет решение в субботу. Мы говорили о темах, которые важны для нас. Мы дали понять, что не будем рваться к власти любой ценой», — сказал он.

У Центристской партии также есть возможность уйти в оппозицию, также она готова и к внеочередным выборам. «Конечно, приоритетом будет создание коалиции, но, конечно, и отстаивание наших важных принципов», — сказал Карилайд.