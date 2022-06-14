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«Я оптимистично настроена»: Каллас рассчитывает, что коалицию сформируют к Иванову дню

BNS
«Я оптимистично настроена»: Каллас рассчитывает, что коалицию сформируют к Иванову дню
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Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас и Урмас Рейнсалу.
Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас и Урмас Рейнсалу. Фото: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отметила на пресс-конференции во вторник, что коалицию, скорее всего, сформируют к Иванову дню.

Каллас отметила основательный подход "Отечества" и Социал-демократической партии, который позволит позже избежать недоразумений в правительстве.

По словам Каллас, правительство сформируют на девять месяцев и соглашения можно было бы достигнуть еще до Иванова дня. «Я оптимистично настроена», - заявила она.

Во второй день переговоров обсуждали в том числе темы безопасности, внутренней безопасности и государственной обороны.

В среду представители Партии реформ, Социал-демократической партии и "Отечества" обсудят темы лесного хозяйства и энергетики.

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