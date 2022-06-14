Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отметила на пресс-конференции во вторник, что коалицию, скорее всего, сформируют к Иванову дню.
«Я оптимистично настроена»: Каллас рассчитывает, что коалицию сформируют к Иванову дню
«Я оптимистично настроена»: Каллас рассчитывает, что коалицию сформируют к Иванову дню
Каллас отметила основательный подход "Отечества" и Социал-демократической партии, который позволит позже избежать недоразумений в правительстве.
По словам Каллас, правительство сформируют на девять месяцев и соглашения можно было бы достигнуть еще до Иванова дня. «Я оптимистично настроена», - заявила она.
Во второй день переговоров обсуждали в том числе темы безопасности, внутренней безопасности и государственной обороны.
В среду представители Партии реформ, Социал-демократической партии и "Отечества" обсудят темы лесного хозяйства и энергетики.