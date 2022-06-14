«Я оптимистично настроена»: Каллас рассчитывает, что коалицию сформируют к Иванову дню

Каллас отметила основательный подход "Отечества" и Социал-демократической партии, который позволит позже избежать недоразумений в правительстве.

По словам Каллас, правительство сформируют на девять месяцев и соглашения можно было бы достигнуть еще до Иванова дня. «Я оптимистично настроена», - заявила она.

Во второй день переговоров обсуждали в том числе темы безопасности, внутренней безопасности и государственной обороны.