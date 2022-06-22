В волости Тюри на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и автомобиль

"В 13.15 поступило сообщение, что в деревне Тайксе волости Тюри на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и автомашина Peugeot Partner", — сообщил в среду BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс, по словам которого люди в ДТП не пострадали. По данным полиции, автомобиль вела 34-летняя трезвая женщина

Директор по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кулдеркнуп сказала BNS, что автомобиль на переезде без шлагбаума выехал на железнодорожные пути перед поездом, в результате столкновения пострадал поезд.

«У поезда есть некоторые повреждения, которые можно устранить в депо. Поезду требуется небольшой ремонт, но повреждения не столь серьезны, чтобы его пришлось отправлять на завод», — сказала Кулдеркнуп. На момент столкновения в поезде было около ста пассажиров, никто из них не пострадал.

Незадолго до 14 часов было восстановлено и нарушенное аварией железнодорожное движение. Вышедший в 11.42 с Балтийского вокзала поезд должен был прибыть в Вильянди в 13.49. По данным Elron, поезд опоздал на 50 минут.