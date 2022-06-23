ЕС готовится утвердить статус кандидата для Украины - в рекордные сроки

Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон в Брюсселе Фото: Reuters

Украина не начинает с нуля, настаивает украинский посол - и напоминает о работе, проделанной с 2014 года, когда Брюссель и Киев подписали соглашение об ассоциации.

Ранее некоторые европейские дипломаты предупреждали, что предоставление Украине статуса страны-кандидата может дать ей ложные надежды, а для вступления в ЕС в реальности понадобятся многие годы.

Европейские перспективы своей страны и сроки, в которые они могут реализоваться, украинский посол в Евросоюзе охарактеризовал так: "Мы не согласны, что должна быть очередь. У каждого государства есть собственная дорожная карта, свой собственный путь. И если есть политическая воля, если общество и бизнес поддерживают желание быстро и решительно проводить реформы, то почему мы должны ждать?"

Еврокомиссия на прошлой неделе одобрила предоставление статуса страны-кандидата и Молдове. Члены комиссии также рассматривали заявку Грузии, однако ей пока отказали. В понедельник вечером на улицы Тбилиси вышло более 100 тысяч человек в поддержку европейской интеграции Грузии.

Что дает статус кандидата

Кандидатский статус - это первый официальный шаг на пути вступления в ЕС для страны, подавшей заявку. Но многие европейские страны (в том числе Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия) имеют статус кандидатов в ЕС уже многие годы, однако пока заметно не приблизились к полноценному вступлению в союз.

Тбилиси. Фото: EPA