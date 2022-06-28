Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 28 июня: повышение необлагаемого минимума, первый случай обезьяньей оспы и экскурсия в Горхолл
«Новости в 7» за 28 июня: повышение необлагаемого минимума, первый случай обезьяньей оспы и экскурсия в Горхолл
Сегодня в выпуске:
– Коалиционные переговоры начали приносить первые плоды. Социал-демократы добиваются повышения необлагаемого налогом минимума заработной платы.
– Периоды летней жары становятся все более затяжными. В чем причина и как справляться с воздействием высоких температур?
– В Нарве наградили лучших деятелей сферы культуры 2022-го года.
– Заброшенные объекты советского наследия как популярные места для экскурсий. Наша редакция погрузилась в атмосферу легендарного таллиннского Горхолла.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 28 июня.