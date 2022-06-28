Вт, 28.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Важная информация для пассажиров, вылетающих в среду из Таллинна

rus.postimees.ee
Важная информация для пассажиров, вылетающих в среду из Таллинна
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннский аэропорт
Таллиннский аэропорт Фото: Tairo Lutter

Важная информация для пассажиров, вылетающих из Таллиннского аэропорта 29 июня.

С 10:00 до 13:00 из аэропорта отправляется восемь рейсов с общим количеством пассажиров 1400 человек. Поэтому очень важно в этот напряженный день прибыть в аэропорт пораньше (желательно за два часа до вылета), по возможности пройти check-in онлайн и правильно упаковать ручную кладь, чтобы быстро пройти контроль безопасности. Подробную инструкцию смотрите по ссылке.

Читайте также:

Ключевые слова
Наверх