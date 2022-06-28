Важная информация для пассажиров, вылетающих в среду из Таллинна

С 10:00 до 13:00 из аэропорта отправляется восемь рейсов с общим количеством пассажиров 1400 человек. Поэтому очень важно в этот напряженный день прибыть в аэропорт пораньше (желательно за два часа до вылета), по возможности пройти check-in онлайн и правильно упаковать ручную кладь, чтобы быстро пройти контроль безопасности. Подробную инструкцию смотрите по ссылке.