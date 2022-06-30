Есть угроза жизни и здоровью: в Тарту продолжаются поиски 25-летней женщины

Вчера утром полиция получила сообщение о том, что проживающая в Супилинне в Тарту Маритта не пришла на работу, дома она тоже не появлялась. Последний раз близкие контактировали с ней 26 июня. Уходя из дома, молодая женщина не взяла с собой мобильный телефон и личные вещи.

Полиция проверила место жительства Маритты на улице Херне, но не получила важной дополнительной информации о том, куда она могла направиться. Также была проверена территория вдоль реки Эмайыги, в том числе походная тропа Янесе, где пропавшая обычно любила проводить время, но безрезультатно. Молодая женщина до сих пор не найдена и местные жители ее не видели.

И ранее, будучи в состоянии, когда нарушена способность четко воспринимать действительность, Маритта попадала в ситуации, в которых не могла справиться без посторонней помощи. Тогда она, например, она искала контакта с незнакомцами и вела несвязные разговоры.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение. У нее русые волосы.