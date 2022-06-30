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Ребенок наступил на рыболовный крючок и не смог самостоятельно выбраться из воды

rus.postimees.ee
Ребенок наступил на рыболовный крючок и не смог самостоятельно выбраться из воды
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Погружение под воду. Фото иллюстративное.
Погружение под воду. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

В среду, 29 июня, в 18:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Йыэ в поселке Сяревере в волости Тюри ребенок наступил на рыболовный крючок.

Поскольку крючок был прикреплен к лестнице для выхода из воды, пострадавший ребенок не мог самостоятельно выбраться из воды. С помощью маски для ныряния и трубки для погружения спасатели под водой перерезали крючок и вытащили ребенка из воды.

Спасатели укутали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи, которые доставили ребенка в больницу.

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