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Кая Каллас в народном костюме стала первым премьер-министром, посетившим мужской танцевальный праздник

Маргус Мартин
, Postimees
Кая Каллас в народном костюме стала первым премьер-министром, посетившим мужской танцевальный праздник
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Мальчики из группы Tantsukeeris Ныммеской основной школы заманили премьер-министра на групповое фото.
Мальчики из группы Tantsukeeris Ныммеской основной школы заманили премьер-министра на групповое фото. Фото: Maris Marko

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) посетила в воскресенье дневное представление мужского танцевального праздника «4 брата» в Раквере. За 16 лет она также является первым из премьер-министров, который почтил этот праздник своим присутствием.

Мадис Орав, главный продюсер мужской танцевальной вечеринки, сказал, что приезд премьер-министра на мужской танцевальный праздник дает надежду, что народная культура и народный танец будут по-прежнему получать особое внимание со стороны государства и оставаться в приоритете.

Открытие двухдневного мужского танцевального праздника в субботу выдалось непростым как для танцоров, так и для зрителей, так как на улице было более 30 градусов тепла. К воскресенью погода станет немного мягче.

По словам Мадиса Орава, жаркая погода не уменьшила силы мужчин. Наоборот - в полдень воскресенья она была освящена на церемонии, организованной на Раквере Валлимяэ под руководством Юллара Сааремяэ. Церемонию провели Майе Орав, автор идеи и главный режиссер мужской танцевальной вечеринки, а также знаток Май Агате Вялятага и преподаватель танцев Алмер Янсу.

Майе Орав добавила, что церемония была очень душевной и глубоко тронула мужчин. «Силы мужчин теперь точно хватит до следующего праздника», — сказала учительница танцев.

Следующий мужской танцевальный праздник запланирован на 2026 год, когда с момента первого праздника в Раквере пройдет ровно 20 лет.

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