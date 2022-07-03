Кая Каллас в народном костюме стала первым премьер-министром, посетившим мужской танцевальный праздник

Мадис Орав, главный продюсер мужской танцевальной вечеринки, сказал, что приезд премьер-министра на мужской танцевальный праздник дает надежду, что народная культура и народный танец будут по-прежнему получать особое внимание со стороны государства и оставаться в приоритете.

Открытие двухдневного мужского танцевального праздника в субботу выдалось непростым как для танцоров, так и для зрителей, так как на улице было более 30 градусов тепла. К воскресенью погода станет немного мягче.

По словам Мадиса Орава, жаркая погода не уменьшила силы мужчин. Наоборот - в полдень воскресенья она была освящена на церемонии, организованной на Раквере Валлимяэ под руководством Юллара Сааремяэ. Церемонию провели Майе Орав, автор идеи и главный режиссер мужской танцевальной вечеринки, а также знаток Май Агате Вялятага и преподаватель танцев Алмер Янсу.

Майе Орав добавила, что церемония была очень душевной и глубоко тронула мужчин. «Силы мужчин теперь точно хватит до следующего праздника», — сказала учительница танцев.