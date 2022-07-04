Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: на чем стали экономить жители Эстонии и репортаж с колес: наша съемочная группа пообщалась с байкерами
Сегодня в выпуске:
– О том, что сейчас происходит в украинском Лисичанске - все подробности в нашем сюжете.
– На чем стали экономить жители Эстонии, какие ужесточения будут введены в строительной сфере и на какие ухищрения идут кибермошенники.
– Несмотря на отказ правительства в финансировании, проектирование Таллиннской больницы будет продолжено.
– Expediton Estonia – летнее спортивное соревнование на выносливость. Как наши люди не боятся препятствий, и какие вершины духа готовы покорить – подробности в материале нашего корреспондента.
– Новости из-за рубежа: о стрельбе в Копенгагене, необычном отеле в Швейцарии и дятле- хулигане в России.
– Как живет и чем дышит братство байкеров в Эстонии: наша съемочная группа подготовила вашему вниманию сюжет прямо с колес.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 4 июля.