«Новости в 7»: на чем стали экономить жители Эстонии и репортаж с колес: наша съемочная группа пообщалась с байкерами

Сегодня в выпуске:

– О том, что сейчас происходит в украинском Лисичанске - все подробности в нашем сюжете.

– На чем стали экономить жители Эстонии, какие ужесточения будут введены в строительной сфере и на какие ухищрения идут кибермошенники.

– Несмотря на отказ правительства в финансировании, проектирование Таллиннской больницы будет продолжено.

– Expediton Estonia – летнее спортивное соревнование на выносливость. Как наши люди не боятся препятствий, и какие вершины духа готовы покорить – подробности в материале нашего корреспондента.

– Новости из-за рубежа: о стрельбе в Копенгагене, необычном отеле в Швейцарии и дятле- хулигане в России.

– Как живет и чем дышит братство байкеров в Эстонии: наша съемочная группа подготовила вашему вниманию сюжет прямо с колес.