Исчезла более двух месяцев назад: полиция ищет пропавшую в Таллинне 32-летнюю Кристину

Полиция проверила различные месте, где могла находиться Кристина, но ее до сих пор не удалось найти. Кристина говорит на русском языке, у нее стройное телосложение и рост 169 см. У нее темно-каштановые волосы средней длины и карие глаза. Она носит серебряное кольцо, а на шее серебряная цепочка с крестиком. Ее мобильный телефон выключен.