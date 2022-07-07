Полиция просит помощи в установлении местонахождения 32-летней Кристины, которая 26 апреля этого года ушла из своего дома в столичном районе Ласнамяэ и до сих пор не вернулась.
Исчезла более двух месяцев назад: полиция ищет пропавшую в Таллинне 32-летнюю Кристину
Полиция: Кристина, если вы видите это сообщение, позвоните матери
Исчезла более двух месяцев назад: полиция ищет пропавшую в Таллинне 32-летнюю Кристину
Полиция проверила различные месте, где могла находиться Кристина, но ее до сих пор не удалось найти. Кристина говорит на русском языке, у нее стройное телосложение и рост 169 см. У нее темно-каштановые волосы средней длины и карие глаза. Она носит серебряное кольцо, а на шее серебряная цепочка с крестиком. Ее мобильный телефон выключен.
Полиция просит всех, кто видел Кристину или владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или 612 4768, или написать на адрес электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.
Также полиция обратилась к самой пропавшей: "Кристина, если вы видите это сообщение, пожалуйста, позвоните матери, поскольку она очень переживает".