Цены на жилье в Эстонии растут быстрее всего в ЕС

По данным службы Eurostat, в ЕС цены за тот же период выросли в среднем на 2,1 процента, а в еврозоне на 1,7 процента.

По сравнению с первым кварталом за 2021 год цены в ЕС выросли в среднем на 10,5 процента, а в еврозоне на 9,8 процента. Это самый высокий показатель роста в еврозоне с 2005 года, когда служба Eurostat приступила к сбору соответствующих данных. В ЕС это самый высокий показатель роста за период с четвертого квартала 2006 года.

В Эстонии цены на жилье выросли за год на 21 процент, что также было одним из самых высоких показателей роста в регионе.

Цены за год выросли во всех странах блока, данными о которых располагает Eurostat. Помимо показателей Эстонии, самый высокий рост зафиксировали в Чехии (24,7 процента) и Венгрии (20,6 процента).