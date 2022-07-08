Цены на жилье в Эстонии в первом квартале этого года выросли на 7,1 процента — это самый высокий среди стран ЕС квартальный рост.
Цены на жилье в Эстонии растут быстрее всего в ЕС
По данным службы Eurostat, в ЕС цены за тот же период выросли в среднем на 2,1 процента, а в еврозоне на 1,7 процента.
По сравнению с первым кварталом за 2021 год цены в ЕС выросли в среднем на 10,5 процента, а в еврозоне на 9,8 процента. Это самый высокий показатель роста в еврозоне с 2005 года, когда служба Eurostat приступила к сбору соответствующих данных. В ЕС это самый высокий показатель роста за период с четвертого квартала 2006 года.
В Эстонии цены на жилье выросли за год на 21 процент, что также было одним из самых высоких показателей роста в регионе.
Цены за год выросли во всех странах блока, данными о которых располагает Eurostat. Помимо показателей Эстонии, самый высокий рост зафиксировали в Чехии (24,7 процента) и Венгрии (20,6 процента).
В квартальном сравнении цены также выросли во всех странах блока. Самым высоким, после зафиксированного в Эстонии, был рост в Венгрии (6,7 процента) и Болгарии (5,2 процента). Ниже всего рост был на Мальте (0,4 процента), Кипре (0,5 процента) и в Германии (0,8 процента).