Пособия на повышение энергоэффективности: кто может на них рассчитывать?

По мнению Лаури, нет оснований ожидать снижения цен на энергоносители в ближайшем будущем, поэтому все домовладельцы должны задуматься о том, чтобы сделать свои дома более энергоэффективными: "Высокие цены на энергоносители, вероятно, будут проблемой и после этой зимы, так что разумно предпринять долгосрочные инвестиции в дополнение к ежедневной экономии энергии".