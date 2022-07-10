Министр юстиции Марис Лаури, исполняющая обязанности министра экономики и инфраструктуры, направила на согласование проект изменения условий мер поддержки по повышению энергоэффективности небольших жилых домов, согласно которому, круг получателей пособия на повышение энергоэффективности будет расширен и на владельцев домов, построенных после 2000 года, пишет Rus.ERR, добавляя, что общая сумма пособий составит 19 млн евро, а ходатайствовать о получении можно будет с августа.
Пособия на повышение энергоэффективности: кто может на них рассчитывать?
Пособия на повышение энергоэффективности: кто может на них рассчитывать?
По мнению Лаури, нет оснований ожидать снижения цен на энергоносители в ближайшем будущем, поэтому все домовладельцы должны задуматься о том, чтобы сделать свои дома более энергоэффективными: "Высокие цены на энергоносители, вероятно, будут проблемой и после этой зимы, так что разумно предпринять долгосрочные инвестиции в дополнение к ежедневной экономии энергии".
По оценке Лаури, в результате должной реновации счета за отопление снижаются в два раза.
В предстоящем туре подачи заявок не будет требования о том, что реновируемый дом должен быть построен до 2000 года.