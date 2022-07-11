Коронакризис на рынке труда прошел и теперь в различных сферах нехватка работников

Почти все работодатели на сегодняшний день придерживаются мнения, что большая часть рынка труда находится на данный момент в руках соискателей работы. Ливиа Лаас отметила, что хотя новое исследование очень схоже с докоронакризисным периодом, как соискатели работы, так и работодатели должны учитывать ситуацию, которая происходит в мире. «Если коронавирус появился неожиданно, то сегодня понятно, что на рынке труда и в экономике ожидаются изменения. И в этот раз мы знаем, что изменения точно будут, поэтому работники могли бы учитывать то, что чем больше у них различных навыков, тем увереннее их будущее», сказала Лаас и добавила, что возможности работодателей прежде всего связаны с инновациями – как вводить новшества, изменения, автоматизировать свои процессы и как предложить соискателю работы что-то больше, например, транспорт на работу и с работы, возможность ухода за ребенком или что-то другое, что приведет соискателя работы именно к нему.