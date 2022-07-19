Эстония получит из Фонда мира Евросоюза по меньшей мере 135 миллионов евро, на которые сможет закупить оружие взамен вооружения, направленного Украине.
Евросоюз выделит Эстонии 135 миллионов евро на закупку вооружения
Евросоюз выделит Эстонии 135 миллионов евро на закупку вооружения
Всего в рамках первого пакета Европейский союз выделит государствам, поддержавшим Украину, 500 миллионов евро, передает rus.err.ee.
Эстония также должна получить дополнительные средства из следующих пакетов, которые еще не распределены между странами Евросоюза.
Помощь Эстонии Украине оценивается, по меньшей мере, в 250 миллионов евро.
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