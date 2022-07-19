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Евросоюз выделит Эстонии 135 миллионов евро на закупку вооружения

rus.postimees.ee
Евросоюз выделит Эстонии 135 миллионов евро на закупку вооружения
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Военнослужащий. Иллюстративное фото.
Военнослужащий. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Эстония получит из Фонда мира Евросоюза по меньшей мере 135 миллионов евро, на которые сможет закупить оружие взамен вооружения, направленного Украине.

Всего в рамках первого пакета Европейский союз выделит государствам, поддержавшим Украину, 500 миллионов евро, передает rus.err.ee.

Эстония также должна получить дополнительные средства из следующих пакетов, которые еще не распределены между странами Евросоюза.

Помощь Эстонии Украине оценивается, по меньшей мере, в 250 миллионов евро.

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