ФОТО ⟩ В военно-воздушных силах Эстонии сменилось командование

Ранее новый начальник военно-воздушных сил полковник Тоомас Суси возглавлял Службу тыла. Он также занимал посты начальника операционного отдела штаба ВВС, начальника штаба авиабазы Эмари и старшего штабного офицера при объединенном командовании НАТО. Полковник Суси служит в Силах обороны с 1994 года. Он окончил Академию государственной обороны Эстонии, получил дополнительную подготовку в университете ВВС США.

ВВС Эстонии основали 21 ноября 1918 года – за неделю до начала Освободительной войны. Тем не менее, прежде всего по погодным причинам день ВВС отмечается 20 июля.