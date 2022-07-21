В Финляндии разделились мнения по вопросу строительства забора на границе с Россией

Новый закон о пограничной охране, позволяющий строительство пограничных ограждений, был принят в начале июля. По оценкам Пограничной службы, забор на юго-востоке Финляндии может появиться уже этим летом.

Как сказал начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны Матти Питкянииттю, забор, оснащенный системой технического наблюдения, вероятно, будет установлен на отдельных участках границы Финляндии и России. "Надо помнить, что у нас 1 340 километров границы с Россией. По моим личным оценкам, достаточно оградить около 100-250 километров", - отметил он.