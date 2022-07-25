Уругваец Варела ночью тайно покинул базу московского ФК «Динамо» и улетел из России

По данным «Матч ТВ», уругваец улетел из России. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в бразильском «Фламенго». Контракт защитника с «Динамо» действует до лета 2023 года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, еще 23 июля московский клуб вел с футболистом переговоры о продлении контракта. Но игрок исчез, и бумаг о приостановке его контракта в клуб не поступало.