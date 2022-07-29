Дизайнер: как быстро сделать косметический ремонт

Для других жилых помещений также подойдут ламинат и линолеум, но все чаще в жилых помещениях используется и керамическая плитка. Среди деревянных покрытий наиболее прочными являются дуб, ясень и тик, в то время как, например, сосновая доска относительно мягкая и на ней могут остаться следы от тяжелых предметов мебели или падающих игрушек. Деревянный дощатый пол доступен по цене и удобен для ног, но уход за ним и его чистка требуют много времени.

При выборе деревянного паркета также следует проверить толщину слоя ценной породы дерева, от этого зависит долговечность и срок службы паркета. Вместо дерева также часто используется ламинат, который является доступным и очень прочным материалом. Однако ламинат нельзя шлифовать, покрывать лаком или маслом, поэтому в случае более серьезных повреждений от воды или других повреждений напольное покрытие придется заменить. Ламинат довольно холоден для ног, поэтому когда речь заходит о ламинате, стоит подумать и о коврах. В целом, с укладкой паркетной доски, пробкового паркета и ламината справится любой, натуральная доска потребует немного больше навыков, а укладка цельнодеревянного штучного паркета или керамической плитки уже требует большого мастерства.

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