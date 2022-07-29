Летний отдых можно провести на даче, на пляже или в теплых странах, но многие планируют на это самое сладкое время года ремонт. Дизайнер интерьеров K-rauta Гетрин Руут дает рекомендации, которые помогут сделать косметический ремонт быстро и качественно, с умеренными затратами времени и денег.
Дизайнер: как быстро сделать косметический ремонт
Покраска стен
Самый простой и доступный способ придать дому новый вид – новый цвет стен. Одной из самых сложных задач в этом деле является поиск правильного оттенка, так как цвет меняется в зависимости от освещения и поверхности, на которую он наносится. Прежде чем принять решение, вы можете посмотреть на цветовую диаграмму как при дневном, так и при искусственном освещении, принимая также во внимание, что на большой поверхности светлые и пастельные оттенки кажутся темнее и интенсивнее, а темные оттенки – наоборот светлее. Если есть сомнения между двумя-тремя оттенками, лучше выбрать самый светлый из них. Для придания визуального простора можно выбрать светлые или слегка пастельные тона.
Наносить краску на стену проще всего с помощью валика. Для облегчения работы на большой поверхности используйте большой валик, а углы докрашивайте маленьким. Если стена уже чистая, гладкая и прямая, ее достаточно перекрасить, если нет, то стену необходимо предварительно также зашпаклевать и отшлифовать, особенно если есть желание использовать глянцевую краску, которая выявит даже мелкие изъяны. В качестве альтернативы все чаще используются также структурные цвета, для которых базовая поверхность необязательно должна быть идеально обработана, а краска может быть нанесена на стену в различных техниках.
Помимо стен, необходимо критически посмотреть и на потолки. Иногда достаточно просто их помыть, а иногда требуется свежий слой краски.
Акцентная стена с помощью обоев
Не обязательно оклеивать обоями все четыре стены каждой комнаты, достаточно одной стены и пары рулонов, тогда обои не будут доминировать. Если в комнате создается только одна акцентная стена, можно позволить себе более дорогие материалы, ведь остальные стены можно покрыть недорогой краской. При выборе нового настенного покрытия следует обращать внимание как на его визуальную совместимость с общим стилем, так и на износостойкость и простоту оклейки. Самый практичный выбор обоев – флизелин, потому что такие обои долговечны, качественны, воздухопроницаемы и просты в оклейке. Для гостиной и спальни также подойдут бумажные обои, но их оклейка и уход за ними намного сложнее.
Рассмотрите альтернативные варианты покрытия стен
Совершенно не обязательно использовать краску или обои, есть много альтернатив, хотя краска и обои, как правило, являются наиболее дешевыми вариантами. Стены можно отделать деревом: досками, панелями или рейками; а также стены можно покрыть пробкой, которая хорошо работает как звуко- и виброгаситель, например, в многоквартирных домах.
Прочный пол на долгие годы
Помимо стен, совершенно новый вид помещению придаст установка нового напольного покрытия. Помимо привычных вкусовых предпочтений, при выборе пола стоит подумать и о долговечности, теплоте и легкости в уходе за материалом. В спальнях и детских комнатах следует отдавать предпочтение теплым, натуральным и комфортным материалам, особенно если не используются ковры. Такими теплыми материалами являются деревянный паркет, деревянная доска и пробка.
Для других жилых помещений также подойдут ламинат и линолеум, но все чаще в жилых помещениях используется и керамическая плитка. Среди деревянных покрытий наиболее прочными являются дуб, ясень и тик, в то время как, например, сосновая доска относительно мягкая и на ней могут остаться следы от тяжелых предметов мебели или падающих игрушек. Деревянный дощатый пол доступен по цене и удобен для ног, но уход за ним и его чистка требуют много времени.
При выборе деревянного паркета также следует проверить толщину слоя ценной породы дерева, от этого зависит долговечность и срок службы паркета. Вместо дерева также часто используется ламинат, который является доступным и очень прочным материалом. Однако ламинат нельзя шлифовать, покрывать лаком или маслом, поэтому в случае более серьезных повреждений от воды или других повреждений напольное покрытие придется заменить. Ламинат довольно холоден для ног, поэтому когда речь заходит о ламинате, стоит подумать и о коврах. В целом, с укладкой паркетной доски, пробкового паркета и ламината справится любой, натуральная доска потребует немного больше навыков, а укладка цельнодеревянного штучного паркета или керамической плитки уже требует большого мастерства.
Обновление кухни
Капитальный ремонт кухни и замена кухонной мебели – это большие инвестиции, которые также требуют много времени и усилий. В то же время можно придать кухне более свежий вид при помощи небольших изменений. Например, если мебель в хорошем состоянии, но цвет надоел, дверцы кухонных шкафов можно перекрасить: темную мебель превратить в светлую, глянцевую – в матовую.
Однако покраска мебели дело длительное и трудоемкое, так как дверцы шкафов необходимо снять с рамы, как следует вымыть, ручки, петли и держатели открутить, при необходимости дверцы также предварительно зашпаклевать, зашкурить наждачной бумагой, и только после этого можно приступать к покраске. После нанесения и высыхания краски можно также нанести лак или воск, поскольку кухонная мебель используется часто, и результат должен быть долговечным. Помимо покраски мебели, вы также можете заменить ручки шкафов и вырезать новую рабочую поверхность или заднюю стенку рабочей поверхности для кухни.
Плитка в ванной нового цвета
Основательный ремонт ванной комнаты – это еще более серьезное мероприятие, чем ремонт кухни, но вы также можете внести в свою ванную комнату простые изменения, которые придадут ей совершенно новый внешний вид. Качественная керамическая плитка обычно остается целой на стене десятилетиями, но в какой-то момент выходит из моды или наскучивает, а демонтаж старой плитки и укладка новой – большая и дорогостоящая работа.
Придать ванной комнате новый вид можно, покрасив керамическую плитку. Сначала плитку необходимо вымыть, затем зашкурить и загрунтовать. Краска должна быть предназначена именно для керамической плитки и влажных поверхностей. Краска наносится в два-три слоя, каждый слой должен хорошо просохнуть, для этого нужно время. Нетерпение не приветствуется. В конце краску можно также покрыть лаком. Иногда вид ванной комнаты портят некрасивые межплиточные стыки. В более простых случаях может помочь шовный карандаш, в худших случаях старый шовный материал необходимо удалить и заполнить новым.
Шкафы и места для хранения
Почти все люди считают, что у них дома слишком мало места, в основном это происходит из-за неэффективного расположения вещей, что постоянно создает визуальный шум и вызывает раздражительность. Нехватку места можно смягчить с помощью практичной гардеробной системы, которая не только заменяет платяной шкаф, но и действительно помогает сэкономить место и более разумно расположить одежду, обувь и другие предметы. В целом, для подвешивания одежды следует учитывать глубину не менее 50 сантиметров и высоту 150 сантиметров. Наиболее удобная высота для ящиков и корзин – метр-полтора, для обуви можно использовать низкий шкаф или полку.
Помещения также можно расширить визуально, для этого, помимо общего света, можно использовать специальное точечное освещение, а также расширить помещение с помощью зеркал.
Помимо косметического ремонта, лето – хорошее время для решения более крупных задач, связанных, например, с утеплением, особенно если помнить о скором начале отопительного сезона и высоких ценах. Также возможно провести и более крупный капитальный ремонт, но сделать это самостоятельно большинству домовладельцев не под силу, поэтому стоит привлекать опытных специалистов.