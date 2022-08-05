Олимпийский чемпион Вик Уайлд о приговоре Бриттни Грайнер: «Это нелепо»

«Это нелепо. Я считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее. Хуже всего от этого Бриттни и ее семье. Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива», — приводит слова Уайлда «Матч ТВ».