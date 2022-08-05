Российский сноубордист Вик Уайлд, до 2011 года выступавший за США, оценил приговор баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков, сообщает news.ru. Он считает ршение суда отправить спортсменку в колонию на девять лет нелепым.
Олимпийский чемпион Вик Уайлд о приговоре Бриттни Грайнер: «Это нелепо»
«Это нелепо. Я считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее. Хуже всего от этого Бриттни и ее семье. Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива», — приводит слова Уайлда «Матч ТВ».
4 августа суд признал американскую баскетболистку виновной в контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.
Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 году.