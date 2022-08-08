Почти всю последнюю неделю волонтеры занимались сбором мертвой рыбы в загрязненной реке Умбуси и плотинном озере Лустивере. Арбо Коллер, который является одним из лидеров сбора рыбы, в пятницу утром сообщил, что хаос закончился и рыба больше не будет массово умирать.
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Люди, живущие у загрязненной реки: что будет дальше?
Люди, живущие у загрязненной реки: что будет дальше?
Тойво Тынсон, живущий недалеко от озера Лустивере, в пятницу утром собрал в воде еще дюжину рыбин и заявил, что большая их часть уже начала разлагаться, поэтому доставать их целиком – очень сложная задача.
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