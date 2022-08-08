Люди, живущие у загрязненной реки: что будет дальше?

Тойво Тынсон, живущий недалеко от озера Лустивере, в пятницу утром собрал в воде еще дюжину рыбин и заявил, что большая их часть уже начала разлагаться, поэтому доставать их целиком – очень сложная задача.

Первые последствия загрязнения, вызванного силосным соком, стекавшим в реку в позапрошлые выходные с крупной фермы Калана, устранены, однако местные жители до сих пор не знают, что будет дальше. «Когда мы сможем здесь купаться? Безопасно ли поливать растения этой водой?» – спросила Майди Мягисоо, живущая рядом с озером Лустивере. «Надеемся, что ответы из проведенных анализов будет легко найти и понять», – добавилa Мягисоо.