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Стоимость электроэнергии в Эстонии повысится на 60 процентов

rus.postimees.ee BNS
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Стоимость электроэнергии в Эстонии повысится на 60 процентов
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Нет никаких признаков того, что цена на электроэнергию, которая зимой была дорогая, скоро начнет дешеветь. Так что либо придется платить больше, либо сократить потребление. В какой-то мере может помочь и замена лампочки на более экономичную.
Нет никаких признаков того, что цена на электроэнергию, которая зимой была дорогая, скоро начнет дешеветь. Так что либо придется платить больше, либо сократить потребление. В какой-то мере может помочь и замена лампочки на более экономичную. Фото: Toomas Huik

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу по сравнению с четвергом повысится на 62,9 процента до 362,75 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 565,40 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу, 12 августа, вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой была рано утром с 4 до 5 часов – 159,92 евро за мегаватт-час.

Рост цен на электроэнергию отражает напряженность на рынке природного газа, поскольку Россия сокращает поставки, в то время как Европа пытается пополнить запасы на зиму. Снижение мощности ядерных реакторов, а также слабая ветровая и гидроэнергетика усугубили давление. Подробнее читайте здесь

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