Стоимость электроэнергии в Эстонии повысится на 60 процентов

Нет никаких признаков того, что цена на электроэнергию, которая зимой была дорогая, скоро начнет дешеветь. Так что либо придется платить больше, либо сократить потребление. В какой-то мере может помочь и замена лампочки на более экономичную.

Фото: Toomas Huik