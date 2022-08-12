Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу по сравнению с четвергом повысится на 62,9 процента до 362,75 евро за мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в Эстонии повысится на 60 процентов
Стоимость электроэнергии в Эстонии повысится на 60 процентов
Самой высокой – 565,40 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу, 12 августа, вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой была рано утром с 4 до 5 часов – 159,92 евро за мегаватт-час.
Рост цен на электроэнергию отражает напряженность на рынке природного газа, поскольку Россия сокращает поставки, в то время как Европа пытается пополнить запасы на зиму. Снижение мощности ядерных реакторов, а также слабая ветровая и гидроэнергетика усугубили давление. Подробнее читайте здесь.
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