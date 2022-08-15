Танель Кийк (Центристская партия), который в ближайшее время займет должность вице-мэра Таллинна и будет отвечать за транспортную сферу, не поддерживает идею введения запрета на старые автомобили для обеспечения чистоты воздуха в центре города, пишет Rus.ERR.
Танель Кийк не поддерживает введение в Таллинне запрета на старые автомобили
«По моей оценке, это конкретное предложение звучит жестоко. Необходимо приложить усилия для чистого городского воздуха, но прежде всего этому способствует удобный общественный транспорт», – сказал Кийк в эфире Vikerraadio в понедельник утром, а также добавил, что при таких радикальных шагах нужно учитывать и возможности более бедных людей.
В Таллинне при составлении общей планировки района Кесклинн возникла идея создать в столице зону чистого воздуха, в которой, например, будет ограничено движение автомобилей старше 20 лет.
Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (СДП) сказала ERR, что цель этой идеи – сократить выбросы парниковых газов в городе на 40% к 2030 году, а старые автомобили не подходят для этого района города.
Сама идея проста: въезд старых и более загрязняющих окружающую среду автомобилей на территорию, которая может быть целым районом Кесклинн или каким-то населенным пунктом, ограничивается или даже запрещается, но как это реализовать на практике и как проверять возраст или техническое состояние автомобилей на постоянной основе, а также в каком регионе будет действовать ограничение, пока не продумано.