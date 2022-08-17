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Бездействие Нарвского горсобрания привлекло внимание зарубежных СМИ

Брита-Мария Алас
Бездействие Нарвского горсобрания привлекло внимание зарубежных СМИ
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Бронзовая ночь.
Бронзовая ночь. Фото: Raigo Pajula

Ни идея переноса нарвского танка, ни комментарий Кремля по этому поводу не получили такого резонанса в зарубежных СМИ, как вчерашняя операция по переносу танка. В то время как вчера утром танк начали переносит, новости об эстонских событиях стали в течение дня активно появляться в зарубежных СМИ. Даже за границей имели достаточно точное представление о происходящем: Нарвское горсобрание изначально хотело сам решить судьбу танка, но в итоге это пришлось сделать правительству.

В России, где перенос танка до сих пор вызвал наибольший резонанс, вышедшая на финансируемом государством портале РИА Новости статья была довольно краткой. За основу была взята новость Эстонского телерадиовещания, а также были процитированы слова главы нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

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