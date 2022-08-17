Бездействие Нарвского горсобрания привлекло внимание зарубежных СМИ

Ни идея переноса нарвского танка, ни комментарий Кремля по этому поводу не получили такого резонанса в зарубежных СМИ, как вчерашняя операция по переносу танка. В то время как вчера утром танк начали переносит, новости об эстонских событиях стали в течение дня активно появляться в зарубежных СМИ. Даже за границей имели достаточно точное представление о происходящем: Нарвское горсобрание изначально хотело сам решить судьбу танка, но в итоге это пришлось сделать правительству.