Каллас: следует изучить варианты координации обслуживания электростанций

В среду средняя биржевая цена на электричество поднялась в эстонской ценовой зоне Nord Pool до рекордных 682,05 евро за мегаватт-час. Самой высокой, 4000 евро за мегаватт-час, биржевая цена была в период 18-19 часов в среду. Это также максимальная допустимая цена на бирже Nordpool.

По словам Каллас, сейчас складывается впечатление, что проблема была в предложении, а не спросе. «Ряд производителей электроэнергии в этом регионе запланировал обслуживающие работы на один и тот же период. У меня вопрос – и я надеюсь, что Департамент конкуренции или соответствующие ведомства смогут на него ответить – неужели не требуется согласовывать все эти технические работы», – сказала премьер-министр, добавив, что вопрос в том, может ли лучшая координация позволить избежать подобных ситуаций.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут сказала, что технические работы Eesti Energia были запланированы и о них сообщили бирже. Из-за ценового шока часть производственных предприятий уже вернулась на рынок ранее, чем планировалось, а часть вернется 20 августа.

Цены поднимают и газовые электростанции в Латвии и Литве, которые временно вышли с рынка. «Что касается Латвии и Литвы, где дефицит производства выше всего в нашем регионе, что отчетливо и уже в течение долгого времени отражается на наших ценах, там действительно много газовых станций и нет горючего сланца, и вопрос в том, сколько газовых станций сейчас следует поддерживать в работе и запустить, а сколько газа сэкономить на зиму», – сказала Сиккут.

Наряду с высокой ценой вопросы вызывает и непрозрачность биржи электроэнергии Nord Pool, из-за которой сложно проверять причины формирования цены.

По словам премьер-министра, стоит поддерживать повышение прозрачности, поскольку это позволило бы, например, видеть, кто делает предложения рынку электроэнергии, а кто нет, и это позволило бы эффективнее решать проблему и, возможно, снизить затраты.