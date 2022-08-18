Премьер-министр Кая Каллас сказала на пресс-конференции правительства в четверг, комментируя рекордно высокие цены на электричество, зафиксированные в среду, что следует, в том числе выяснить, можно ли эффективнее координировать обслуживающие работы на предприятиях по производству электроэнергии, которые были одной из причин резкого скачка цен.
Каллас: следует изучить варианты координации обслуживания электростанций
В среду средняя биржевая цена на электричество поднялась в эстонской ценовой зоне Nord Pool до рекордных 682,05 евро за мегаватт-час. Самой высокой, 4000 евро за мегаватт-час, биржевая цена была в период 18-19 часов в среду. Это также максимальная допустимая цена на бирже Nordpool.
По словам Каллас, сейчас складывается впечатление, что проблема была в предложении, а не спросе. «Ряд производителей электроэнергии в этом регионе запланировал обслуживающие работы на один и тот же период. У меня вопрос – и я надеюсь, что Департамент конкуренции или соответствующие ведомства смогут на него ответить – неужели не требуется согласовывать все эти технические работы», – сказала премьер-министр, добавив, что вопрос в том, может ли лучшая координация позволить избежать подобных ситуаций.
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут сказала, что технические работы Eesti Energia были запланированы и о них сообщили бирже. Из-за ценового шока часть производственных предприятий уже вернулась на рынок ранее, чем планировалось, а часть вернется 20 августа.
Цены поднимают и газовые электростанции в Латвии и Литве, которые временно вышли с рынка. «Что касается Латвии и Литвы, где дефицит производства выше всего в нашем регионе, что отчетливо и уже в течение долгого времени отражается на наших ценах, там действительно много газовых станций и нет горючего сланца, и вопрос в том, сколько газовых станций сейчас следует поддерживать в работе и запустить, а сколько газа сэкономить на зиму», – сказала Сиккут.
Наряду с высокой ценой вопросы вызывает и непрозрачность биржи электроэнергии Nord Pool, из-за которой сложно проверять причины формирования цены.
По словам премьер-министра, стоит поддерживать повышение прозрачности, поскольку это позволило бы, например, видеть, кто делает предложения рынку электроэнергии, а кто нет, и это позволило бы эффективнее решать проблему и, возможно, снизить затраты.
По словам Сиккут, вопрос в том, должны ли предложения быть известны широкой общественности или участникам рынка. «На самом деле особой разницы нет, но по сравнению с текущей ситуации нужно больше прозрачности», – сказала она.