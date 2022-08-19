Литва выступает за отмену уже выданных россиянам виз

Ряд стран ЕС принял решение ограничить российских туристов в возможности пользоваться визами. Однако в целом члены Европейского союза расходятся во мнениях по этому вопросу.

Габриелюс Ландсбергис рассказал, что российские туристы, которым власти стран Балтии отказали в выдаче визы, могут по-прежнему обращаться за визой в любой другой стране-члене ЕС. «На литовских курортах мы уже наблюдаем увеличение числа российских туристов, въехавших в страну по визам, выданным другими членами ЕС, - сообщил он. - А поскольку авиасообщение из России в Европу в настоящее время очень ограничено, страны Балтии стали основным перевалочным пунктом для тех, кто путешествует в Европу из России и Белоруссии — слишком доступной достопримечательностью для тех, кто хочет немного насладиться европейским стилем жизни, в то же время также поддерживает войну президента Владимира Путина».

Глава литовского МИД считает, что те члены ЕС, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически «приглашают» российских туристов в страны Балтии.

Однако, напоминает Ландсбергис, Эстония, Латвия и Литва не желают принимать гостей из России, которые в большинстве своем поддерживают путинскую войну — по крайней мере, до окончательной победы Украины. «Это противоречие со временем может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и теми, которые уже прекратили», - считает он.

В этой связи чиновник видит и другую проблему: уже выдано большое количество многократных виз сроком на три года и более. «Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним», - говорит министр иностранных дел.