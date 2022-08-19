Пт, 19.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Литва выступает за отмену уже выданных россиянам виз

rus.postimees.ee
Литва выступает за отмену уже выданных россиянам виз
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Флаги Литвы и Евросоюза.
Флаги Литвы и Евросоюза. Фото: Ints Kalnins

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил аннулировать все туристические визы россиян. В своей колонке на сайте Politico он объясняет, почему это решение может быть эффективным.

Ряд стран ЕС принял решение ограничить российских туристов в возможности пользоваться визами. Однако в целом члены Европейского союза расходятся во мнениях по этому вопросу.

Габриелюс Ландсбергис рассказал, что российские туристы, которым власти стран Балтии отказали в выдаче визы, могут по-прежнему обращаться за визой в любой другой стране-члене ЕС. «На литовских курортах мы уже наблюдаем увеличение числа российских туристов, въехавших в страну по визам, выданным другими членами ЕС, - сообщил он. - А поскольку авиасообщение из России в Европу в настоящее время очень ограничено, страны Балтии стали основным перевалочным пунктом для тех, кто путешествует в Европу из России и Белоруссии — слишком доступной достопримечательностью для тех, кто хочет немного насладиться европейским стилем жизни, в то же время также поддерживает войну президента Владимира Путина».

Глава литовского МИД считает, что те члены ЕС, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически «приглашают» российских туристов в страны Балтии.

Однако, напоминает Ландсбергис, Эстония, Латвия и Литва не желают принимать гостей из России, которые в большинстве своем поддерживают путинскую войну — по крайней мере, до окончательной победы Украины. «Это противоречие со временем может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и теми, которые уже прекратили», - считает он.

В этой связи чиновник видит и другую проблему: уже выдано большое количество многократных виз сроком на три года и более. «Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним», - говорит министр иностранных дел.

Он призывает страны ЕС найти совместное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным: «Он должен включать четкое нет российским и белорусским туристам; отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз; и постоянный прием тех, кто ищет убежище, а не европейский отдых».

Ключевые слова
Наверх