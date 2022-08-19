«Газпром» приостановит поставки газа по «Северному потоку» на трое суток

Российский концерн «Газпром» приостановит поставки газа по газопроводу «Северный поток» на 3 дня, с 31 августа по 2 сентября. Об этом компания сообщила в пятницу, 19 августа.

«Газпром» объяснил этот шаг необходимостью провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессионной станции (КС) «Портовая», отвечающей за прокачку сырья по трубопроводу. Trent 60 в данный момент является единственным рабочим агрегатом, указали в компании.

Работы пройдут вместе со специалистами фирмы Siemens, добавила российская сторона. После технического обслуживания поставки газа возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки, заверил «Газпром». Это составит около 20 процентов от пропускной мощности газопровода.

Россия пока не вывезла из Германии турбину для «Северного потока»

Между тем Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для «Северного потока», прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в ФРГ. По словам представителя компании Siemens Energy, Москва продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Деталь предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды в реках ФРГ, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, указал представитель немецкой компании.

В июне нитки «Северного потока» останавливали на 10 суток