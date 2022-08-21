В Великобритании бастуют работники крупнейшего контейнерного порта

В Великобритании в воскресенье, 21 августа, вслед за железнодорожниками вышли на забастовку порядка 2000 рабочих крупнейшего в стране контейнерного порта Филикстоу. Они остановили работу на восемь дней.

Профсоюз Unite потребовал соответствующего повышения заработной платы в связи с ростом стоимости жизни и в то же время получением акционерами компании значительной прибыли, которая в 2020 году составила без малого 100 миллионов фунтов стерлингов (118 млн евро), заявила генеральный секретарь профсоюза Шэрон Грэм. Порт является чрезвычайно прибыльным, подчеркнула она.

Нынешние забастовки начались в Великобритании 18 августа. За три дня стачки парализовали, в частности, железнодорожное движение в некоторых районах. Забастовка в Филикстоу стала очередной в серии стачек, организованных профсоюзами в целом ряде секторов экономики с целью добиться значительного повышения заработной платы в условиях пиковой инфляции, в годовом исчислении достигшей 10 процентов.

Оператор порта выражает сожаление

Как заявили представители руководства порта Филикстоу, они разочарованы отказом профсоюза Unite принять их предложение и отменить стачку. По словам оператора порта, он предложил справедливое, по его мнению, повышение заработной платы в среднем на 8 процентов и почти на 10 процентов для наиболее низкооплачиваемых сотрудников.

Руководства порта выразило сожаление по поводу последствий забастовки для «цепочек поставок в Великобритании». Между тем в интервью британскому информационному агентству PA один из сотрудников порта отметил, что стачки – это неудобство, но не катастрофа. Тем более что во время пандемии COVID-19 сбои в цепочке поставок стали привычным явлением, констатировал он.

Первая стачка за 33 года