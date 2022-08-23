По состоянию на утро понедельника, 22 августа, в больницах Эстонии находилось 117 пациентов с Covid-19, то есть на 19 меньше, чем неделей ранее. За неделю скончались пять человек с коронавирусом.
Число пациентов с Covid-19 в больницах Эстонии продолжает снижаться
По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось 3606 новых случаев заболевания, из которых 1426 были подтверждены в лаборатории, а 2180 диагностированы на основании клинического обследования.
«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 13,2%, количество лабораторно подтвержденных случаев уменьшилось на 26,2%, а количество клинически диагностированных случаев осталось стабильным. На новой неделе можно ожидать чуть менее 1300 лабораторно подтвержденных случаев», – сказала Сепп, добавив, что коэффициент заражения R в данный момент составляет 0,85.
Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса - средний.
Среднее количество госпитализаций из-за Covid-19 за последние семь дней снизилось с 8,3 до 7,9. По состоянию на утро понедельника в больницах находятся 117 человек, пять из них в реанимации, три – на искусственной вентиляции легких.
За неделю умерли пять человек, средний возраст которых составил 77 лет. На этой неделе число госпитализированных, вероятно, останется в пределах 110.