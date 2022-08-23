Число пациентов с Covid-19 в больницах Эстонии продолжает снижаться

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось 3606 новых случаев заболевания, из которых 1426 были подтверждены в лаборатории, а 2180 диагностированы на основании клинического обследования.

«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 13,2%, количество лабораторно подтвержденных случаев уменьшилось на 26,2%, а количество клинически диагностированных случаев осталось стабильным. На новой неделе можно ожидать чуть менее 1300 лабораторно подтвержденных случаев», – сказала Сепп, добавив, что коэффициент заражения R в данный момент составляет 0,85.

Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса - средний.

Среднее количество госпитализаций из-за Covid-19 за последние семь дней снизилось с 8,3 до 7,9. По состоянию на утро понедельника в больницах находятся 117 человек, пять из них в реанимации, три – на искусственной вентиляции легких.