В Кассе по безработице зарегистрированы 5470 украинских беженцев

Согласно предоставленной BNS статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 28 августа по 4 сентября на учет встали 335 украинских беженцев.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработных 140 человек, из них 48 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 72 – как нашедшие работу. Всего сняты с учета 5877 человек, 4477 из них приступили к работе.

54,5 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 10,7 процента в Ида-Вирумаа и 9,2 процента в Тартуском уезде.

Женщины составляют 79,1%, а мужчины – 20,9 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11,1 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 75,8 процента к возрастной группе 25–54 года, а 13,1 процента – это люди старше 55 лет.

У 62,1 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 11,4 процента специальное образование, 16,9 процента не имеют специального образования, данные об образовании 9,7 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,6 процента, 16,7 процента составляют специалисты высшего уровня, 12 процентов – техники и специалисты среднего звена, а 13,5 процента не имеют трудового стажа.

На прошлой неделе пособие по безработице получили 96 человек (28,7 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 75,6 процента зарегистрированных в качестве безработных.