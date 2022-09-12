Избиение младенца привело его отца в тюрьму

В понедельник Государственный суд оставил приговор в отношении Кермо Мянд без изменений. Он приговорен к почти девяти годам лишения свободы.

Государственный суд решил, что оснований для изменения назначенного ему наказания нет, но в связи с кассационной жалобой защитника пересмотрел сумму судебных издержек.

В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал Кермо Мянда виновным в неоднократном физическом насилии над женой и причинении серьезного вреда здоровью его четырехмесячного ребенка, приговорив его к девяти годам тюремного заключения.

Суд вычел два месяца и 20 дней из приговора Мянду. Его срок наказания составил восемь лет, девять месяцев и десять дней тюремного заключения.

Летом Таллиннский окружной суд оправдал мужчину по двум из трех эпизодов физического насилия над женой, но это не повлияло на совокупный приговор, который был назначен уездным судом.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого 6 сентября 2020 года, а через два дня он был взят под стражу по ходатайству прокуратуры, но отпущен под электронную слежку в начале декабря 2020 года.